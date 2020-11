Cena con 13 persone in trattoria nel Vicentino: raffica di sanzioni

Avevano deciso, dopo la chiusura del locale, di fermarsi a cena, con collaboratori, famigliari e qualche amico. 13 persone verranno sanzionate dai carabinieri per mancato rispetto delle norme anti-covid dopo che è arrivata loro una segnalazione da parte di alcuni passanti.

L’episodio ieri sera in una trattoria in via Lago di Fimon ad Arcugnano. Qualcuno aveva notato le luci accese all’interno del locale e diverse auto parcheggiate. I carabinieri si sono presentato e vi hanno trovato le 13 persone intente a mangiare cibo messicano da asporto, dislocati su tavolini divisi in due postazioni. Trattandosi di un locale pubblico (anche se ufficialmente chiuso a quell’ora) scatterà per i commensali una multa di 400 euro ciascuno.