Cemento ai Pomari: bocciatura della VIA, esultano i comitati

Con una comunicazione congiunta e una conferenza stampa in loco, Comitato Pomari, Legambiente Vicenza, Civiltà del Verde e Circolo Noi S.Lazzaro esultano per bocciatura della Commissione Provinciale di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale).

“Dopo anni di mobilitazione con assemblee, sit-in e cortei -scrivono- è stato ottenuto un grandissimo risultato: la Commissione Provinciale di Valutazione di Impatto Ambientale boccia i progetti relativi ai due centri commerciali dei Pomari. Il Comitato Pomari esprime profonda soddisfazione per l’esito della procedura di VIA. È un successo politico unico in città: per la prima volta un movimento popolare nato nella periferia riesce a fermare un progetto di cementificazione inutile e dannoso. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza la tenacia e l’impegno di coloro che da anni lottano e sostengono il Comitato Pomari, senza i loro studi, le riflessioni e le competenze acquisite anche negli anni di mobilitazione su altre vicende urbanistiche della città. Nonostante la pandemia abbia reso complessa la partecipazione, il Comitato è riuscito insieme al Circolo Noi S. Lazzaro, Civiltà del Verde e Legambiente Vicenza, a far valere l’interesse collettivo su quello privato. Le numerose osservazioni e alternative presentate sono state accolte dai tecnici della Commissione di VIA provinciale che ha espresso parere contrario all’intervento proposto dalla società costruttrice, in particolare ha stabilito che “l’impianto interferisce con le sensibilità ambientali in tema di Ambiente Idrico, Paesaggio e Tutela Risorse Naturali ed Agronomiche e presenta criticità che non sono adeguatamente affrontate e/o supportate da proposte di mitigazione, per cui sono possibili impatti ambientali negativi e significativi”. Non solo, la Commissione afferma che “il Quadro Progettuale, inoltre, nonostante le integrazioni richieste, non ha fornito una reale valutazione comparazione tra le possibili alternative di progetto, non ha concretamente approfondito il tema delle mitigazioni ambientali, limitandosi ad una proposta compensativa in un ambito non coerente con il sito di progetto”. Si apre così una nuova pagina per il futuro urbanistico dei Pomari. Stabilito che il progetto così come presentato non può essere realizzato, preoccupa la pianificazione urbanistica che prevede ancora le stesse volumetrie commerciali e direzionali. Pertanto, occorre ridimensionare il Piruea Pomari limitando il consumo di suolo e prevedere il Parco Natura Urbana sgravando il quartiere dalla saturazione edilizia. Il Sindaco Rucco e l’Amministrazione Comunale devono rispettare gli impegni presi sulla riduzione del consumo di suolo. Si rende necessario, perciò, un confronto che il Comitato attende da mesi. Altre zone e altri quartieri della città sono presi d’assalto da speculazioni edilizie: che questa vittoria sia un fiducioso esempio di come la mobilitazione dei cittadini possa fermare il cemento. Ora è importante continuare a condividere questi percorsi per ottenere una riscrittura dei piani urbanistici dell’intera città e liberarla così da vecchie decisioni non più sostenibili”.