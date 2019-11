Celebrata dai Carabinieri la Virgo Fidelis

Questo pomeriggio i Carabinieri del COESPU, diretti dal Gen. B. Pietro Giovanni BARBANO e del Comando Provinciale di Vicenza, agli ordini del Col. Nicola Bianchi unitamente ai colleghi in servizio al NATO-SP COE e all’’EUROGENDFOR, hanno celebrato la “VIRGO FIDELIS”, la patrona dell’Arma dei Carabinieri, con una cerimonia religiosa tenutasi alle 15.30 presso il santuario della Madonna di Monte Berico di Vicenza.Il rito religioso è stato officiato dal Vescovo di Vicenza, Mons. Beniamino Pizziol ed allietato dalla corale Fidelitas delle Benemerite dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Vicenza.Presente alla commemorazione una rappresentanza dei Carabinieri della provincia e dei reparti ospitati nella Caserma Chinotto, dei soci dell’Associazione Nazionale Carabinieri, nonché numerosi ospiti ed autorità locali, che con il loro intervento hanno ancora una volta voluto confermare la stima e l’affetto nei riguardi dell’Arma tutta.Nell’Arma il culto alla “Virgo Fidelis” è iniziato subito dopo l’ultimo conflitto mondiale per iniziativa di s.e. mons. Carlo Alberto Ferrero, ordinario militare d’Italia, e di p. Apolloni S.J., cappellano militare capo.L’11 novembre 1949 Sua Santità Pio XII, accogliendo l’istanza di s.e. mons. Carlo Aberto di Cavallerleone, proclamava ufficialmente Maria “Virgo Fidelis patrona dei Carabinieri”, fissando la celebrazione della festa il 21 novembre, in concomitanza della presentazione di Maria vergine al tempio e della ricorrenza della battaglia di Culqualber, fatto d’armi tra i più cruenti avvenuti in Africa durante la Seconda Guerra Mondiale. Quel giorno del 1941 infatti, un intero battaglione Carabinieri si sacrificò nella strenua difesa, protrattasi per tre mesi, del caposaldo di Culqualber, eroico gesto che valse la seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare alla bandiera dell’Arma dei Carabinieri, dopo quella ottenuta in occasione della partecipazione alla Prima Guerra Mondiale.Al termine della celebrazione religiosa, data lettura della “preghiera del Carabiniere”, ha preso la parola il Comandante Provinciale, Col. Bianchi, il quale ha brevemente rievocato l’evento bellico sopra richiamato, giunto al suo 78° anniversario, e rivolto un pensiero commosso a tutti i caduti dell’Arma e alle loro famiglie, in questo giorno che ha visto anche la celebrazione della “giornata dell’orfano”. Il Direttore del COESPU, Gen. Barbano, ha infine rivolto un indirizzo di saluto ai presenti, ricordando quanto forte sia il legame dell’Arma con la propria patrona, al cui culto è ispirato lo stesso motto “nei secoli fedele”.