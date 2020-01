Cede un pezzo di cornicione da un palazzo e si schianta al suolo (FOTO)

Poco dopo le 16, i vigili del Fuoco sono intervenuti in via Verdi angolo via Monte Berico per la caduta di alcuni calcinacci che si sono distaccati dal frontespizio di un poggiolo di un condominio. Le malte cadendo hanno colpito un’auto, nessuna persona è rimasta ferita. La squadra dei vigili del fuoco intervenuti con l’autoscala scala, hanno verificato tutti i rigonfiamenti delle malte, rimuovendo le parti più pericolose dalla palazzina di 5 piani.Tutta la zona sottostante l’edificio è stata transennata fino ai lavori di controllo dell’intera facciata del condominio. La polizia locale ha deviato il traffico durante le operazioni di soccorso durate circa un’ora e mezza