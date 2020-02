Castelli di Giulietta e Romeo, proseguono i lavori

Prosegue il grande progetto di ristrutturazione del Castello di Bellaguardia, comunemente noto come Castello di Giulietta. Entro la fine di aprile, salvo eventi meteorologici avversi, sarà completato il recupero di una superficie di 340 mq sul lato nord delle mura del castello, a ridosso del balconcino noto come il balcone di Giulietta.

I lavori, sostenuti da una spesa di 45.000 euro, prevedono la pulitura ad acqua del muro, il riempimento con malta delle porzioni mancanti e la sistemazione del ciglio superiore.

Nel 2022, invece, è previsto, con un una spesa di 200.000 euro, il recupero delle mura ovest e sud del castello, che andrà a completare il progetto generale di riqualificazione.

“Il Castello di Giulietta – afferma il sindaco Gianfranco Trapula – è uno dei gioielli della nostra città. Attraverso vari stralci stiamo procedendo alla sua completa ristrutturazione, per renderlo, assieme al Castello di Romeo, sempre più attrattivo dal punto di vista storico e turistico”.

In questa ottica va vista anche la parte del PICIL (Piano dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso) che riguarda appunto i due castelli posti sul colle che domina Montecchio Maggiore: nei prossimi mesi primaverili saranno appaltati i lavori di sostituzione, con lanterne a led, dei globi illuminanti cje si trovano lungo il parcheggio e la salita che porta all’ingresso del Castello di Romeo e, per quel che riguarda il Castello di Giulietta, lungo il parcheggio, la strada che dalle Priare porta all’ingresso e il camminamento sul lato sud, dove saranno posizionati alcuni pali dotati ciascuno di due fari, uno rivolto verso le mura e uno verso il sentiero. Per questo intervento, che prevede l’installazione di complessivamente 32 nuovi corpi a led, è stata stanziata una spesa di circa 50.000 euro.