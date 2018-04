CASTELGOMBERTO – Scarichi industriali illeciti, azienda nei guai

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Valdagno, hanno sequestrato una condotta adibita allo scarico illegale di reflui presso una ditta di pressofusioni in alluminio di Castelgomberto. La ditta, infatti, sversamento illegalmente i reflui industriali derivanti dalla fusione dell’alluminio e dalla lavorazione degli stampi industriali nella fognatura pubblica. Questi liquidi, infatti, anziché essere smaltiti secondo la normativa prevista per la gestione dei rifiuti, venivano fatti confluire nella condotta adibita allo scarico delle acque “nere”. I militari, i tecnici Arpav e il personale di Viacqua Spa hanno provveduto all’accertamento in flagranza di reato e al sequestro preventivo della condotta adibita allo scarico illegale.