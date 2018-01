CASTELGOMBERTO – Rubano 400 kg di rame in fabbrica, tre giovani tentano la fuga e vengono arrestati

Durante le prime ore di ieri i Carabinieri della Stazione di Trissino con i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Valdagno hanno arrestato, in flagranza di reato di furto aggravato in concorso, Simone Giacomon, 22enne di Trissino, Deniel Eupani, 24enne di Castelgomberto e Nicole Dal Santo, 23 enne di Chiuppano. L’operazione è stata conclusa al termine di un servizio di osservazione intrapreso dai militarigià nel tardo pomeriggio di sabato, pianificato appositamente per porre un freno ai furti di metalli che, recentemente, avevano colpito un’azienda del settore, nello specifico la “Metalpress”, nella zona industriale di Castelgomberto. Era da inizio anno che, periodicamente, sparivano, in particolare nei fine settimana, dei quantitativi non elevati di prodotti finiti in rame. I Carabinieri di Trissino e del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno quindi costituito una piccola task force per tentare di dare un nome agli autori di queste sottrazioni e cosi, dopo essersi appostati all’interno di veicoli muniti di targa di copertura, hanno atteso fino alle 2 di notte di domenica, quando hanno notato giungere un’Audi di colore bianco a bordo della quale si trovavano tre giovani: due ragazzi e una ragazza. L’autovettura, che già un’ora prima era transitata lungo la strada vicino all’azienda, una strada di fatto chiusa dopo l’apertura del cantiere per la costruzione della Strada Pedemontana Veneta, si è fermata proprio davanti al cancello di ingresso, posizionandosi con il bagagliaio aperto pronto per il carico. Dopo essere scesi, i due ragazzi sono entrati nel capannone scassinando una porta laterale, e utilizzando un sollevatore di pallet dell’azienda, hanno caricato a bordo della vettura alcuni manufatti in rame per poi raggiungere la ragazza che, nel frattempo, era rimasta a fare da “palo” chiusa nella vettura. I militari hanno tentato subito di bloccare il mezzo con le vetture di servizio per procedere all’identificazione degli occupanti, ma il conducente dell’Audi, anziché fermarsi, ha iniziato un disperato tentativo di fuga attuando delle pericolose manovre all’interno del piazzale di pertinenza dell’azienda. Il tutto è terminato miseramente, dopo alcuni minuti, quando la vettura, dopo avere abbattuto la recinzione del cantiere di costruzione della strada pedemontana, si è impantanata su uno strato di terreno fresco. Fermati gli occupanti del mezzo, nonché verificato il contenuto del bagagliaio costituito da 300 cilindri e pistoni in rame, per un peso complessivo di circa 400 kg, si è proceduto al loro arresto , accompagnandoli alle loro rispettive abitazioni per essere sottoposti al regime degli arresti domiciliari, come disposto dal Pubblico Ministero di turno. Questa mattina, al termine dell’udienza fissata con la procedura del rito direttissimo, il Giudice, nel convalidare l’arresto e disporre la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G. nei confronti di tutti e tre gli indagati, ha concesso ai tre i termini di difesa e fissato la prossima udienza al 12 febbraio.