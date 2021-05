Castelgomberto, minorenni multati al parco

Il Giornale di Vicenza riporta dell’incontro notturno organizzato da un gruppo di minorenni a Castelgomberto, paese attualmente blindato a causa di un focolaio creatosi nell’istituto comprensivo Enrico Fermi. La polizia ha fermato sette minorenni che stavano partecipavano ad un ritrovo, ma dal fuggi fuggi generale risulta che i ragazzi fossero molti di più. I sette sono stati multati per 400 euro.

La situazione a Castelgomberto è delicata: il sindaco, Davide Dorantani, sta cercando di far stringere le maglie ai suoi concittadini, in modo tale che non si corra il rischio di un focolaio più esteso, soprattutto visto che altre tre classi della scuola elementare di Valle sono state messe in quarantena per bambini positivi.