Castelgomberto, installato nuovo dissuasore di velocità

L’Amministrazione Comunale di Castelgomberto ha deciso di intensificare i controlli e di istallare un dissuasore visivo in via Canova per rallentare la velocità di automobilisti e motociclisti che transitano nella strada che sbocca sulla SP35 in centro paese.

Oltre all’istallazione del pannello rilevatore e dissuasore della velocità per chi, provenendo dalla zona industriale sud accede a via Canova, è stato richiesto un controllo rinforzato da parte della Polizia Locale, che già è intervenuta comminando alcune molte per eccesso di velocità. Sono arrivate, infatti, innumerevoli segnalazioni da parte dei residenti che hanno anche chiesto un apposito incontro al Sindaco sul punto critico, lamentando di auto che ad ogni ora del giorno sfrecciano ad altissima velocità nonostante ci si trovi in piena zona residenziale e addirittura vicino ad una scuola.

L’obiettivo non è quello di multare e fare cassa, ma di sensibilizzare coloro che transitano nella via. L’alta velocità rappresenta, infatti, un serio rischio per i residenti ed è necessario garantire la sicurezza dei cittadini.