CASTEGNERO – Agricoltore travolto dal suo trattore, grave in ospedale

Travolto dal suo trattore un uomo di 70 anni da ieri sera è ricoverato in rianimazione al San Bortolo di Vicenza. Secondo le prime informazioni, intorno alle 21, l’uomo si trovava in un prato sulle colline di Castegnero. Sembra che il mezzo agricolo abbia iniziato a muoversi da solo: a quel punto l’uomo ha tentato di salire sul trattore in corsa, per fermarlo. Ma ne è stato travolto. Soccorso dal Suem, è ricoverato in rianimazione.