CASTEGNERO – Incidente sul lavoro in un cantiere: operaio gravissimo

Cade da una scala e, nella caduta, un ferro da lavoro gli infilza lo stomaco: è grave al Sam Bortolo un operaio di un cantiere edile che stamattina, in viale del Progesso, ha subìto un pesante infortunio sul lavoro. L’operaio 50enne, mentre lavorava intorno alle ore 11.30, è infatti caduto da una scala e l’attrezzo che stava usando, un piede di porco, gli ha perforato il fianco all’altezza dello stomaco. Sono intervenute le forze dell’ordine e lo Spisal, mentre i sanitari del Suem hanno dovuto far intervenire i vigili del fuoco per tagliare l’attrezzo perforante. L’operaio è sempre rimasto cosciente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora. L’uomo è ricoverato al San Bortolo in rianimazione.