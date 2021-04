Caso Report, opposizioni interrompono i lavori del Consiglio: “Zaia in aula”

Protesta dei consiglieri di minoranza che hanno interrotto e ritardato l’inizio dei lavori del Consiglio chiedendo la presenza di Zaia in aula per riferire su quanto andato in onda ieri sera a Report. “Il congedo di oggi, l’ennesimo è quantomeno inopportuno. Il posto ufficiale dove dire le cose è qui, non il punto stampa di Marghera; riteniamo indispensabile che si faccia chiarezza sulle responsabilità prima di affrontare gli altri temi”, hanno detto gli esponenti di minoranza, tutti presenti in aula anziché collegati dai propri uffici causa Covid, per protestare. In assenza del presidente Ciambetti, il vice Finco (facente funzione) ha preso l’impegno di contattare Zaia per chiedere la presenza in aula durante la seduta odierna e il Consiglio è proseguito.