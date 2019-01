Caso Diciotti: gazebo della Lega a sostegno di Salvini

Con un comunicato stampa il Senatore Paolo Tosato, commissario provinciale Lega di Vicenza annuncia l’allestimento di gazebo in provincia di Vicenza, a sostegno del ministro degli Interni Matteo Salvini, dopo che la Procura di Palermo ha trasmesso al tribunale del ministri del capoluogo siciliano il fascicolo d’indagine sul caso Diciotti, chiedendo ai giudici di svolgere le indagini preliminari nei confronti del ministro dell’Interno Matteo Salvini che è stato iscritto nel registro degli indagati per sequestro di persona aggravato. Il titolare del Viminale avrebbe impedito lo sbarco per fare pressione sull’Unione europea in direzione della ridistribuzione dei migranti. Inoltre, secondo i pm, Salvini avrebbe ignorato la richiesta della Guardia costiera di un porto sicuro, indicando Catania solo come scalo tecnico. Il ministro Salvini aveva già annunciato che vorrà essere interrogato. Potrebbero chiedere un’audizione anche le «parti offese» dei reati, ovvero i migranti.

“La Lega scende in piazza con una raccolta firme per esprimere concreta solidarietà nei confronti di Matteo Salvini” scrive Tosato.

“Questo è quello che faranno i militanti vicentini, facendo sentire così il loro calore al Segretario Federale e mostrando pacificamente il loro profondo dissenso sulla vicenda che vede coinvolto il Ministro dell’Interno.

Sabato 2 e domenica 3 febbraio numerosi saranno i gazebo nella nostra provincia dove sarà possibile esprimere concreto sostegno e rimarcare come un Ministro, nell’esercizio delle proprie funzioni e nell’adempimento di un preciso impegno elettorale non possa essere trascinato in tribunale.

L’azione di governo in tema di immigrazione clandestina sta dando i frutti sperati incontrando il sostegno dei cittadini italiani che pretendono equilibrio e fermezza, lotta all’illegalità, alla criminalità e controllo delle frontiere.

È impossibile ritenere che chi, da Ministro, si impegna quotidianamente per realizzare questi obiettivi possa finire sotto processo”.