Caso di meningite a Vicenza – Fila per la profilassi a Vicenza e Arzignano

Dopo il caso rilevato di meningite, che ha colpito un soldato americano della 173esima brigata di fanteria aviotrasportata di stanza alla caserma Del Din di Vicenza, oltre 100 persone si sono rivolte all’Ulss 8 e Ulss 7. Quasi tutte avevano frequentato la discoteca Custom Club di via Zemnhoff venerdì sera. Il soldato, infatti, si era recato nel locale proprio quella sera e una nota dell’Ulss 8 Berica, dopo il ricovero del paziente, invitava tutti coloro che avessero frequentato il locale a rivolgersi all’Ulss per la profilassi.

Anche il locale Custom ha invitato i clieti a rivolgersi alle strutture sanitarie. Il pericolo riguarda solo i clienti di venerdì sera.

Il soldato trovato lunedì sul proprio letto in stato di coma, si trova ora in terapia intensiva in condizioni stazionarie ed è intubato e sottoposto a terapia antibiotica. Come fanno sapere dall’Ulss, ieri circa 70 persone si sono rivolte alla sede Ulss di via IV Novembre a Vicenza e a quella di via Kennedy ad Arzignano. 15 persone invece si sono rivolte alle sedi di Thiene e Bassano.