Caso Dentix – Sospesi i finanziamenti ai clienti

Sospesi i finanziamenti per i clienti delle cliniche Dentix: questi sono gli ultimi sviluppi sulla questione che ha incendiato a giugno ultimo scorso i mass media e la clientela della nota catena di cliniche odontoiatriche, le cui sedi operative sono diffuse in tutto il territorio nazionale, che a seguito del lockdown dovuto alla diffusione del Covid-19 non hanno di fatto più riaperto. Numerose persone residenti in diverse provincie, come ad esempio Treviso, Rovigo, Vicenza e Brescia, si sono rivolte all’Associazione Consumatori 24 al fine di tutelare i propri diritti in merito alla spiacevole vicenda in cui si sono ritrovati loro malgrado coinvolti. Queste pazienti infatti avevano intrapreso nelle cliniche in questione il loro percorso di cura, alcune attivando persino un finanziamento che gli permettesse l’accessibilità economica ad esso. Con la chiusura degli studi dentistici a seguito del deposito in tribunale dell’istanza di fallimento della Società madre, i clienti del gruppo Dentix non hanno potuto concludere le cure intraprese, con un notevole disagio, oltre che a continuare a pagare un finanziamento per una serie di prestazioni non godute.

Centinaia di persone, indignate dai fatti, hanno deciso di rivolgersi all’Associazione Consumatori 24, la quale con competenza ha provveduto a diffidare sia il gruppo odontoiatrico spagnolo, sia la società finanziaria, affinchè fossero portate a termine le cure originariamente pattuite. In assenza di fattivo riscontro, la Società creditizia ha recentemente provveduto, visto l’inadempimento contrattuale, a sospendere dunque i pagamenti del finanziamento per tutte le vittime del così ormai noto “caso Dentix”.

I responsabili di Consumatori24 sottolineano quanto possa essere importante e decisivo un intervento tempestivo e competente in queste situazioni così spiacevoli, obbligando di fatto le Società finanziarie a sospendere la pretesa del pagamento dei ratei come in questo caso.