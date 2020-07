Caso covid ai Centri Estivi nel Vicentino -Nota dell’Ulss

Nella giornata di oggi un’alunna iscritta al Centro Estivo organizzato dall’Istituto Ida Tonolli di Sandrigo, sottoposta a tampone, è risultata positiva al Covid-19. Immediatamente l’ULSS 8 Berica, in accordo con la Direzione dell’Istituto e con l’Amministrazione Comunale, ha messo in atto il protocollo regionale predisposto pe questa eventualità, che prevede la chiusura della scuola per alcuni giorni (da 2 a 5) al fine di procedere con una completa e accurata sanificazione degli ambienti.

Parallelamente, il Nucleo Operativo Covid del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ha già avviato le indagini finalizzate a identificari i contatti stretti della bambina, che saranno sottoposti a tampone e in ogni caso posti in isolamento fiduciario.

L’ultimo giorno di presenza della bambina l centro estivo risale a martedì 7 luglio e ad oggi non risulta che nessun altro bambino o insegnante abbia sviluppato sintomi compativili con il Covid-19, pertanto tali misure sono da intendersi a scopo del tutto precauzionale.

Alla luce di alcune richieste di informazioni pervenute e dubbi segnalati dall’utenza tramite vari canali di contatto con l’Azienda, la Direzione dell’ULSS 8 Berica precisa non vi è e non vi sarà nessuna variazione nella normale attività dell’ospedale di Noventa a seguito del focolaio di pazienti Covid riscontrato nel Basso Vicentino.

Dunque tutte le visite e le operazioni chirurgiche lunedì si svolgeranno come da programma e non sono state applicate restrizioni particolari alle visite, se non quelle già entrate in vigore alla fine del lockdown secondo le linee guida regionali. A questo riguardo, si ricorda che chiunque entri in ospedale viene sottoposto preventivamente al controllo della temperatura corporea al fine di evidenziare eventuali situazioni sospette.