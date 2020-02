Caso Beschin: pronta modifica regolamento Consiglio comunale

E’ pronta in Comune di Arzignano la proposta di delibera sul regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale che dovrà ora passare al vaglio della Conferenza dei capigruppo e commissione Statuto e Regolamento su proposta del presidente del Consiglio Comunale e che riguarderà un’integrazione all’articolo 10 del regolamento (composizione e funzionamento dei gruppi consiliari).

Il passaggio è reso necessario per rendere possibile l’espulsione dal gruppo consigliare della Lega di Daniele Beschin dopo le polemiche sui commenti Facebook sulla modella chiampese di origine senegalese Maty Fall Diba e la sua foto sulla copertina di Vogue Italia.

Proprio ieri, sul tema, erano intervenute le minoranze in consiglio con un comunicato a firma di tutti i consiglieri di opposizione.

Ecco il testo

“…il provvedimento di espulsione del consigliere in oggetto da parte del gruppo Lega non è in alcun modo suffragata dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, fatto che avvalora la nostra tesi che si tratti di una mera manovra di facciata, dato che per il momento Beschin resta ufficialmente oltre che consigliere di maggioranza anche componente del gruppo leghista. Apprendiamo inoltre, con stupore e rammarico, che i gruppi di maggioranza avrebbero già concordato una modifica al regolamento che consenta, a loro uso e consumo in questo caso, l’espulsione di un consigliere dal gruppo di appartenenza. Tutto ciò naturalmente avviene senza avvertire i gruppi di opposizione attraverso la conferenza dei capogruppo, incaricata di pianificare i lavori del Consiglio, e senza convocare la Commissione statuto e regolamento, titolata ad esprimersi su tali tematiche, non contando che l’assemblea comunale non viene convocata dal giorno 19 dicembre 2019 e l’unico mezzo di informazione su queste “grandi manovre” inerenti il Consiglio comunale per noi gruppi di minoranza sono i media. Non un avviso infatti, non una nota dagli organi competenti è giunta alla nostra attenzione. Fino a quando l’amministrazione Bevilacqua intende agire a colpi di maggioranza,senza coinvolgere le opposizioni, per risolvere questo genere di pasticci imputabili solo e soltanto ad una superficialità politica e ad una sfrenata ricerca di consenso?”.