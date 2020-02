Casi Coronavirus salgono a 27: 2 nuovi contagi. Occhio a fake e truffe

AGGIORNAMENTO H 10—- In Veneto ai 25 casi di ieri si sono aggiunti altri due casi di Coronavirus. Lo ha annunciato poco fa la Regione Veneto all’Ansa. Si tratta di una persona anziana del centro storico di Venezia, che era già ricoverata all’Ospedale Civile e che è stata trovata positiva al virus, e di una persona del Padovano. Si tratta di persone appartenenti agli stessi cluster già noti nel veneziano e nel padovano.

Sembra per ora rallentare la progressione dei casi di contagio da coronavirus del focolaio di Vo Euganeo, dove venerdì sera si è registrata la prima vittima italiana Adriano Trevisan.

I casi accertati oggi sono 25: 19 a Vo Euganeo, 1 a Mira, 3 operatori sanitari di Dolo e due anziani a Venezia città.

All’ospedale di Schiavonia sono stati eseguiti circa 1000 tamponi sul personale tutti negativi. Ospedale che resta blindato con 450 persone all’interno come blindato rimane il comune di Vo dove son intervenute le prime pattuglie di carabinieri per far rispettare il cordone sanitario e sono in arrivo anche i rinforzi, polizia e militari inviati dal governo. Nessuno entra e nessuno esce. Preoccupazione anche per i primi due casi in pieno centro storico a Venezia e nella zona di Dolo Mira e Mirano. Il 67enne di Mira che versa in gravi condizioni ha infettato una cardiologa, un infermiere e un’operatrice sociosanitaria dell’ospedale di Dolo.

In Veneto il Governatore Zaia con una superordinanza ha bloccato tutte le manifestazioni pubbliche e private, ha disposto la chiusura delle scuole e dei musei fino al primo di marzo. Disinfezione e sanificazione di treni, autobus e vaporetti. In molti comuni chiudono le porte anche i luoghi di culto. Infine si devono combattere anche bufale e truffe. Il sindaco di Treviso Mario Conte ha avvertito: «Attenti ai truffatori: si spacciano per addetti alla sanificazione» e le ulss sono costrette a smentire falsi casi di contagio diffusi su whatsapp in tutta la regione. Basti pensare al caso di Arzignano, per ore sono girate voci di un contagiato e del pronto soccorso chiuso. Lo stesso a San Donà e a Verona.