Caserma Ederle – Bando di gara per realizzazione di 127 alloggi

Il comando Guarnigione U.S. Army Italy e il Corpo degli Ingegneri (Corps of Engineers) dell’esercito statunitense hanno pubblicato il bando di gara per la realizzazione di n. 127 alloggi di edilizia residenziale ‘build to lease’ destinati alle famiglie del personale militare statunitense in servizio a Vicenza.

Tutti i dettagli del bando, i requisiti previsti e le modalità di presentazione delle offerte sono reperibili sul sito:

https://www.nau.usace.army.mil/Real-Estate/

Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile inviare una mail a:

italyrealestateoffice@usace.army.mil

Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte in gara è fissato per il 15 maggio 2019.

A breve sarà comunicata la data dell’incontro pubblico previsto con le autorità locali, le imprese e associazioni di categoria per rispondere alle domande e alle questioni utili alla partecipazione al bando di gara.

Segue dichiarazione del Col. Erik M. Berdy, comandante U.S. Army Garrison Italy:

“Questo progetto build to lease ci consentirà di realizzare 127 alloggi familiari situati a breve distanza dalle Caserme Ederle e Del Din. Saranno abitazioni in linea con i requisiti di sicurezza, efficienza energetica e comfort adeguati ai moderni standard abitativi dei nostri soldati e delle loro famiglie.

L’iniziativa si aggiunge al progetto di edilizia residenziale del Villaggio e risponde alla futura esigenza di alloggi familiari con un approccio efficiente, sia per i tempi che per i costi.

L’importanza di questo intervento, come pure quello al Villaggio, riflette il forte legame e la collaborazione esistente tra l’esercito statunitense e la comunità locale di Vicenza e del Veneto in generale.”