Casello di Vicenza Nord chiuso fra sabato e domenica

Il Casello di Vicenza Nord sarà chiuso dalle 11 di sabato 19 alle 20 di domenica 20 giugno

In entrata in direzione Piovene Rocchette e in uscita provenendo da Vicenza e Rovigo

Il casello autostradale di Vicenza Nord sarà chiuso al traffico in entrata, in direzione Piovene Rocchette, e in uscita, provenendo da Vicenza e Rovigo, dalle 11 di sabato 19 alle 20 di domenica 20 giugno, per effettuare lavori urgenti di pavimentazione in A31 a cura della società Autostrada A4 Brescia, Verona, Vicenza Padova.

Le deviazioni saranno segnalate sul posto.