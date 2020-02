Case popolari: Comune, Aim Amcps e Ater insieme

Un’azione congiunta per unire le forze con l’obiettivo di rispondere ai tanti bisogni dei cittadini per quanto riguarda le case popolari.

Comune di Vicenza, Aim Amcps e Ater stanno lavorando a stretto contatto con una serie di iniziative che vanno dall’informazione diretta attraverso incontri pubblici all’aumento progressivo di alloggi da mettere a disposizione dell’amministrazione per l’assegnazione finale.

Hanno fatto il punto sul tema Erp questa mattina l’assessore al patrimonio, il presidente di Ater Vicenza e l’amministratore unico di Aim Amcps.

Alloggi erp Amcps e Ater

Ammontano a quota 57 gli alloggi di edilizia residenziale pubblica messi a disposizione da Aim Amcps per l’assegnazione al Comune nel 2019 (erano 50 nel 2018) mentre sono 46 quelli da Ater lo scorso anno.

Per quanto riguarda gli alloggi Amcps, 39 dei 57 appartamenti sono già stati assegnati dal Comune agli aventi diritto, mentre 18 sono a disposizione.

Si tratta di un monolocale, cinque bilocali, due trilocali e due quadrilocali. Sono ubicati in via Pajello (due), in via Vico, viale Astichello, viale Grappa, via G. E. di Velo, vicolo cieco Retrone, contra’ Porta Santa Croce, corso San Felice e via Toniolo, viale Fusinato (tre), viale Riviera Berica (due), viale Astichello (due) e viale Fiume.

Aim Amcps continua a soddisfare il target che si era prefissato, ovvero di riuscire a ristrutturare e consegnare all’amministrazione 4/5 alloggi al mese da destinare alle graduatorie Erp. Aim Amcps ha interesse, infatti, a reimmettere nel mercato il maggior numero di alloggi, anche in vista del nuovo contratto, visto che quello attuale, in scadenza a fine mese, vedrà una proroga tecnica fino a novembre 2020 in attesa della definizione dell’ipotesi di erogazione “in house” dei servizi oggi gestiti in “global service” da Aim.

Inoltre, Aim Amcps sta mettendo a punto un sistema di gestione per accelerare e aumentare la messa a disposizione degli appartamenti sistemati considerato che ne ha fermi 300.

Alcuni di questi necessitano di una semplice manutenzione ordinaria mentre la maggior parte necessita di interventi strutturali e straordinari. Obiettivo è arrivare a 70 appartamenti sistemati all’anno e messi, quindi, a disposizione del Comune.

Per quanto riguarda gli alloggi di Ater per il 2020, 7 sono già pronti per l’assegnazione mentre 34 sono in lavorazione. Di questi, 28 saranno consegnati agli aventi diritto entro un paio di mesi mentre gli altri 6 nei mesi successivi.

Bando europeo POR FESR ASSE 6. SISUS AREA URBANA DI VICENZA

Un impulso importante sul fronte di nuove disponibilità di alloggi arriva grazie al bando europeo POR FESR ASSE 6. SISUS AREA URBANA DI VICENZA che da qui al 2021 permetterà di assegnare altre 59 abitazioni.

Un primo pacchetto riguarda 17 alloggi subito disponibili per l’assegnazione i cui lavori, seguiti dall’ufficio tecnico comunale, sono già stati eseguiti per una spesa complessiva di circa 1,2 milioni di euro.

Una seconda tranche da 700 mila euro riguarda altri 12 alloggi i cui progetti, approvati nel 2019, sono attualmente in fase di avvio gara con previsione di ultimazione lavori entro ottobre 2020.

Infine, un terzo step prevede l’assegnazione di un finanziamento della Regione Veneto, previsto per maggio, per 30 alloggi tra i primi in graduatoria utile, con realizzazione dei lavori da eseguirsi entro il 2021.