“Casa Mamma Rosa” inaugurata a Marola grazie a TFC Vicenza

Taglio del nastro perfettamente riuscito per la nuova sede di TFC Vicenza, ubicata dietro alla chiesa di Marola di Torri di Quartesolo ed intitolata ad una delle icone del territorio, Mamma Rosa.

All’inaugurazione di “Casa Mamma Rosa”, infatti, erano presenti davvero in molti, che hanno colto l’occasione per ringraziare l’Associazione di volontariato vicentina per l’importante lavoro quotidianamente svolto a favore dei bambini ricoverati nelle pediatrie degli ospedali vicentini e per il supporto assicurato alle loro famiglie.

La nuova sede, perfettamente sistemata ed efficiente, garantirà agli utenti una maggior privacy rispetto a quella di Valproto di Quinto Vicentino, da dove TFC Vicenza si trasferisce. L’operatività sarà assicurata nei prossimi giorni, in quanto i locali sono ancora privi di mobili, ma il passo più grande è stato compiuto.

“Don Dario ci ha accolti e ci ha consentito di crescere – commenta la presidente di Team for children (TFC) Vicenza, Coralba Scarrico – perché è importante avere vicino una comunità viva, che dimostra lo spirito della famiglia. Anna, Paola, Veronica, Sara, Silvia sono soltanto alcune delle volontarie e collaboratrici dell’Associazione che qui opereranno quotidianamente per aiutare i bambini di tutte le pediatrie degli ospedali della provincia di Vicenza. Abbiamo deciso di aprire il nostro cuore a tutti i bambini ricoverati negli ospedali vicentini”.

Entusiasta don Dario Guarato, che al taglio del nastro ha benedetto la nuova sede ed i presenti. “C’è bisogno di volontariato in tutti gli ambiti. Ricordiamoci – conclude don Guarato – che siamo grandi anche quando lavoriamo fuori dalle nostre case. L’intitolazione di questo luogo, importante per la comunità, a Mamma Rosa, ci fa comprendere l’esigenza di essere sempre a disposizione delle famiglie”.