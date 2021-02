Casa di Riposo di Sossano, allarme dei sindacati: salva dal covid ma con forti carenze, stato di agitazione

Le Segreterie Territoriali CISL FP – UIL FPL hanno diramato un comunicato relativo alla Casa di Riposo di Sossano.0

“La situazione organizzativa della Casa di Riposo di Sossano -scrivono- presenta forti carenze che stanno causando una importante e negativa ricaduta sulla qualità del servizio rivolto agli ospiti e sullo stato d’animo del personale dipendente.

Pur in mancanza di una figura dirigenziale con le competenze necessarie per la gestione complessiva della struttura e per affrontare l’emergenza sanitaria ripresentatasi nell’autunno dello scorso anno, senza linee di indirizzo chiare e protocolli sanitari e operativi adeguatamente aggiornati, grazie all’impegno lodevole e altamente responsabile profuso dal personale dipendente di tutti i settori, la casa di riposo Sossano è una delle rare strutture del territorio che non ha registrato presenza di focolai di virus con casi di contagio tra gli ospiti, evitando quindi le tragiche conseguenze che purtroppo si sono registrate in molte altre strutture. Risultato che sottolineiamo essere il frutto dell’impegno lodevole e altamente responsabile profuso dal personale dipendente di tutti i settori.

Ad oggi e sempre più marcatamente, dopo una riorganizzazione del personale di assistenza, la copertura del turno notturno viene effettuata solo con personale inquadrato come Operatore Socio Sanitario senza la presenza in turno della figura infermieristica (prevista solo in reperibilità) sta creando forte disagio e preoccupazione agli operatori , che si sentono con ciò caricati della responsabilità per la sicurezza anche sanitaria degli ospiti durante la notte, senza averne le necessarie e fondamentali competenze.

Inoltre la volontà dell’Amministrazione di voler imputare nelle voci di ripartizione del salario accessorio le indennità a favore del personale somministrato, ponendo a carico delle risorse destinate al personale in ruolo istituti contrattuali che devono invece essere finanziati con specifiche risorse aggiuntive, oltre ad essere in totale contrasto con il dettato contrattuale denota una mancanza di rispetto e di coerenza con il contenuto delle note di ringraziamento e di prospettiva di premialità che l’amministrazione ha comunicato al personale, per essere riuscito a garantire che nessun ospite sia risultato positivo al contagio.

Il personale deve essere incoraggiato e sostenuto e non demotivato con continue frizioni e altro.

La situazione è divenuta insostenibile e vede già un acuirsi delle criticità per effetto di dimissioni di personale dipendente del ruolo sanitario nel corrente mese di febbraio.

Le Organizzazioni Sindacali CISL FP e UIL FPL, esprimono forte preoccupazione per il futuro della casa di riposo di Sossano. Avendo come riferimento la tutela degli ospiti e la tutela del personale dipendente, dopo consultazione e facendosi interpreti delle istanze del personale, hanno dichiarato lo stato di agitazione sindacale del personale della Casa di Riposo “ Comm. A. Michelazzo” di Sossano (Vi) , chiedendo un incontro tra le parti davanti al Prefetto di Vicenza”.