Casa di riposo di Montebello, ripartono le attività

Casa di riposo di Montebello: si riparte all’insegna del contatto con la natura e con gli animali. L’Ordinanza del Ministero della Salute dell’8 maggio 2021 ha confermato quanto ci si aspettava in considerazione del miglioramento del buon andamento della campagna vaccinale e della riduzione importante dei nuovi casi di positività tra la popolazione. Sia gli ospiti che gli operatori si sono preparati per tempo e attendevano l’allentamento delle rigide misure precauzionali che hanno condizionato la qualità della vita degli ospiti dei centri di servizio. Da subito saranno rese più facili le visite dei familiari, saranno autorizzare le uscite degli anziani autosufficienti e, a breve, quando possibile, anche le uscite programmate degli anziani non autosufficienti. La Casa di Riposo di Montebello ha 110 ospiti, ossia tutti i posti disponibili, e fra le prime ha avviato le vaccinazioni fin da gennaio scorso. Attualmente tutti gli anziani e gli operatori sono vaccinati ed ha sofferto la chiusura per alcuni casi covid tra il 13 ottobre ed i primi giorni del dicembre scorso, ma avviata la campagna di vaccinazione in pochi mesi si è ripartiti.

“Non abbiamo avuto decessi da covid” – dichiara il Presidente della Casa di Riposo, Fabio Nicoletti, – “tutti i nostri ospiti sono vaccinati da tempo e le visite dei parenti sono ripartite lo scorso 8 aprile. Stiamo andando, con cautela, verso la normalità”.

“I servizi di fisioterapia e quelli educativo-animativi, che da mesi hanno comunque garantito, nonostante le difficoltà, la qualità di vita degli anziani all’interno delle mura della Casa di Riposo ora possono riprendere a pieno regime la loro attività negli spazi comuni, anche all’aperto, sempre nel rispetto della normativa di prevenzione COVID -19.

Il giorno 11 giugno il cane labrador “Otto”, accompagnato dal conduttore, tornerà a farsi accarezzare dagli Ospiti all’interno del giardino della Casa di Riposo, mentre dal mese di luglio ripartiranno le gite, la prima delle quali sarà, in totale sicurezza, la visita alla fattoria didattica per riscoprire, dopo tanto tempo, il contatto con la natura e gli animali. Un ritorno alla vita, dopo tanti sacrifici.

La casa di riposo di Montebello” – conclude Nicoletti, – “ha conosciuto il COVID nella seconda ondata di novembre 2020, ma è riuscita, grazie al rispetto da parte del personale e dei familiari, dei protocolli definiti assieme all’AULSS 8, a superare questa terribile emergenza e va ricordato che il Centro di Servizi “San Giovanni Battista” è stato anche uno dei primi ad aderire alla campagna di vaccinazione, con una copertura quasi totale di anziani e di lavoratori. Ora andiamo fiduciosi verso la normalità”