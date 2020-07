Casa a fuoco a Costabissara (video e foto)

La notte scorsa, alle 23 di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Piave a Costabissara per l’incendio di un’abitazione disabitata. I pompieri accorsi da Vicenza con un’autopompa, un’autobotte, un mezzo di supporto e sette operatori, hanno iniziato lo spegnimento delle fiamme, che avevano intaccato un porticato in legno e una stanza al piano superiore della casa. L’incendio è stato in breve tempo circoscritto evitando il coinvolgimento di tutta l’abitazione. Bruciate le travi esterne del porticato e del materiale depositato all’interno dell’abitazione. Le cause dell’incendio al vaglio dei vigili del fuoco potrebbero essere state innescate da un qualche malfunzionamento del quadro elettrico dei contatori. Le operazioni di messa in sicurezza dell’abitazione sono terminate dopo circa tre ore.