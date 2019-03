Carnevale 2019, presi d’assalto i gazebo del “truccabimbi”

Il grandissimo successo del ritorno del Carnevale a Vicenza ha avuto nei bambini i partecipanti più entusiasti. Dalla sfilata in centro storico fino alla grande festa in piazza dei Signori animata dai Los Locos, migliaia di piccole maschere hanno potuto vivere la magia dei giorni più pazzi dell’anno. Letteralmente presi d’assalto, durante tutto il pomeriggio, sono stati i gazebo allestiti per il trucco gratuito dei bambini.

“Ringrazio gli insegnati e gli studenti della scuola Victory di Vicenza – commenta l’assessore alla formazione Cristina Tolio – per essersi resi disponibili a truccare i volti di centinaia di bambini, offrendo loro un momento speciale, quasi magico. Il trucco per i bambini acquista un significato particolare perché permette di immergersi in una esperienza immaginaria dove i personaggi di tante fiabe vengono vissuti in prima persona in un’atmosfera unica e irripetibile”.

In piazza dei Signori grande successo ha avuto anche l’iniziativa di Team for Children Vicenza Onlus, che ha partecipato con la simpatica mascotte e, a sua volta, ha offerto ai bambini una magica sala trucco all’aperto e merende alla frutta dispensate dalla mucca “Fruttolo”.