Carambola alla rotatoria: 2 feriti (FOTO)

Alle 14 circa di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada Marosticana a Vicenza, nei pressi della rotatoria per Cavazzale per un incidente tra due auto: due feriti. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il conducente di una Toyota Rav dopo aver perso il controllo del mezzo sia finito nella corsia opposta, contro l’altra auto, dopo aver abbattuto un segnale stradale. I pompieri arrivati da Vicenza hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da una Volkswagen Golf l’autista, rimasto incastrato. Il ferito è stato preso in cura dal personale del SUEM e trasportato in ospedale, come anche l’altro conducente per accertamenti. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.