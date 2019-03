Carabinieri, raffica di controlli nella notte nel Thienese

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Dalle 22 di ieri sera i Carabinieri della Compagnia di Thiene sono stati impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio, che ha visto impiegati 12 militari, anche in abiti borghesi, su tutto il territorio di competenza, da Thiene fino alla zona di Costabissara e Quinto Vicentino, effettuando alcuni posti di controllo rinforzati.

Il tutto per prevenire e reprimere la commissione di reati predatori, quali rapine, furti in abitazione , negli esercizi commerciali e ai danni delle aziende presenti nel territorio.

Durante la lunga notte di controlli, sono stati controllati circa 100 soggetti, diverse attività commerciali quali bar e ristoranti, e sono state ritirate 4 patenti per “guida in stato di ebbrezza”, è stata sequestrata un’auto ai fini della confisca e complessivamente sono stati decurtati circa 50 punti patente per violazioni varie.