Carabinieri Forestali Vicenza – Il saluto del gen. Furlan, arriva il col. Colombo

Cambio al vertice del Gruppo Carabinieri Forestale. Il saluto del Gen. Isidoro FURLAN al Comando Provinciale.

Ieri mattina il Gen. Isidoro FURLAN, Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Vicenza, giunto al suo ultimo giorno di servizio per collocamento in congedo, ha reso una breve visita di saluto al Comando Provinciale di Vicenza.

Il Generale, che era accompagnato dal Col. Paolo COLOMBO, che dal prossimo 16 novembre subentrerà al Comando del Gruppo Carabinieri Forestale di Vicenza, ha incontrato il Comandante Provinciale, Colonnello Alberto SANTINI e gli Ufficiali della sede.

Il Gen. FURLAN, promosso lo scorso 1° novembre, aveva assunto il comando in Vicenza il 16 gennaio 2017, in concomitanza con il passaggio del personale del Corpo Forestale nell’Arma dei Carabinieri, acquisendo il grado di Colonnello. Arruolatosi nel 1973 e divenuto ufficiale nel 1987, nella sua lunga carriera ha partecipato a numerose attività di antibracconaggio e di polizia giudiziaria, nonché didattiche e di divulgazione ambientale.

Il Col. Paolo COLOMBO, 60 anni, originario di Motta di Livenza (TV), anch’egli laureato in Scienze Forestali all’università di Padova, arriva a Vicenza da Bergamo, ove ricopriva l’analogo incarico di Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale dal febbraio 2017. Al suo attivo, numerosi incarichi nelle file del Corpo Forestale dello Stato in Veneto e Lombardia, fino al transito nel Ruolo Forestale dell’Arma dei Carabinieri nel gennaio 2017.