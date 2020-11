CARABINIERI – Consistente rinforzo nel Vicentino: arrivano 62 nuovi militari (VIDEO)

L’intervista al colonnello Nicola Bianchi, comandante provinciale Carabinieri Vicenza

Ottime notizie sul fronte dell’auspicato incremento della consistenza organica dei Carabinieri sul territorio provinciale.

Con un provvedimento del Comando Legione di Padova, formalizzato nei giorni scorsi, sono stati, infatti, assegnati al Comando Provinciale di Vicenza, retto dal Col. Nicola Bianchi, ben 62 nuovi carabinieri – 10 dei quali donne – che avendo concluso il loro iter di addestramento, dal prossimo lunedì 23 novembre saranno impiegati nell’attività di servizio.

Il cospicuo numero di carabinieri in arrivo permetterà, quindi, di rinforzare i presidi dell’Arma nell’intero territorio provinciale, adeguando, in maniera apprezzabile, le risorse umane alle molteplici esigenze del territorio.

Nell’ambito della Compagnia di Vicenza, particolare attenzione è stata posta nei riguardi dell’area del basso vicentino, recentemente più interessata a specifici episodi criminali di tipo predatorio, ove sono stati destinati complessivamente 9carabinieri (3 alla Stazione di Lonigo, 3 a quella di Noventa v. e 3 a Sossano).

Rinforzate, poi, anche la Stazione di Vicenza, fortemente impegnata, quale reparto del capoluogo, sotto il profilo dell’ordine e sicurezza pubblica, a cui sono stati destinati 5 carabinieri, nonché la zona dei Berici, con 4 militari (1 a Barbarano, 2 a Brendola e 1 a Campiglia).

Ulteriori carabinieri andranno invece a rafforzare le Stazioni dell’hinterland vicentino, quali Torri di Q. (3), Camisano (2) e Altavilla (2).

Tra le priorità valutate, vi era senza dubbio il potenziamento delle due Tenenze presenti in provincia; al riguardo, sono stati assegnati 6 carabinieri alla Tenenza di Montecchio e 5 a quella di Dueville, ripristinando così un livello organico tale da permettere una ancor più incisiva attività di controllo del territorio.

E’ stata, altresì, opportunamente considerata l’esigenza dell’Alto vicentino, ove operano le Compagnie Carabinieri di Schio e Thiene, che riceveranno, nel complesso, un supporto di ben 19 carabinieri; di questi, 6 saranno destinati ai reparti della Compagnia di Schio (2 alla Stazione di Schio, 1 ad Arsiero, 1 a Piovene R., 1 a Malo e 1 a Valli del Pasubio) e 13 a quelli della Compagnia di Thiene (3 alla Stazione di Thiene, 1 a Breganze, 5 come detto alla Tenenza di Dueville e i rimanenti ai reparti dell’Altopiano). Sono state, infatti, prese adeguatamente in esame anche le necessità dell’area dell’Altopiano di Asiago, usuale meta di tantissimi frequentatori nei fine settimana e località di vacanze estive ed invernali per migliaia di villeggianti; 5 i carabinieri destinati a rinvigorire le Stazioni della zona (2 ad Asiago, 2 a Canove e 1 a Enego).

Rinforzata anche l’area delle Valli Agno e Chiampo, teatro di recenti episodi, anche gravi, assurti agli onori della cronaca, ove sono stati destinati 8 carabinieri, che andranno ad alimentare le risorse delle Stazioni di Valdagno (2), Arzignano (4) e Chiampo (2). Nell’ambito della Compagnia di Valdagno, rinforzate poi, oltre alla Tenenza di Montecchio, le Stazioni di Montebello V. e Trissino con un’unità ciascuna.

Integrate, infine, anche le risorse di Bassano del G., la cui Stazione riceverà un carabiniere.

Come detto, 10 donne carabiniere andranno ad incrementare il numero del personale femminile in forza al Comando Provinciale di Vicenza e saranno destinate, una per ciascun comando, alla Tenenza di Dueville e alle Stazioni di Altavilla, Sossano, Torri di Q., Thiene e Valdagno; due per ciascun reparto raggiungeranno, invece, la Tenenza di Montecchio M. e la Stazione di Arzignano.

“Sono particolarmente felice per l’arrivo di un numero così rilevante di Carabinieri, segno tangibile di grande attenzione e vicinanza da parte di tutta la scala gerarchica dell’Arma per le problematiche di ordine e sicurezza pubblica di Vicenza e di tutto il territorio della provincia. Sono ragazzi giovani, molto motivati, che hanno appena terminato il ciclo formativo e che verranno fin da subito impiegati sulla strada nelle attività esterne di perlustrazione del territorio, inizialmente affiancati a personale esperto, con l’obiettivo primario di continuare ad aumentare sempre di più la proiezione esterna e, conseguentemente, il livello di sicurezza reale e percepito della cittadinanza.” ha commentato il Col. Bianchi.

“L’assegnazione di 62 nuovi Carabinieri al territorio vicentino, un incremento di eccezionale consistenza, rappresenta una chiara e potente dimostrazione della presenza e dell’attenzione dello Stato – sottolinea il Sottosegretario all’Interno Achille Variati -. Da una parte nei confronti di tutti i territori, come non mi stanco di ripetere nella mia delega agli Enti Locali: è infatti solo da una rinnovata alleanza tra il Governo centrale e le autonomie locali che può nascere la capacità di affrontare sfide difficili e altrimenti impossibili, come anche le drammatiche pagine della pandemia stanno mostrando. Dall’altra parte, non sfugge al Governo la particolare complessità e delicatezza di un’area come quella vicentina. Vicenza e la sua provincia sono aperti al mondo, proiettati agli scambi internazionali, meta turistica, territorio fortemente innervato di attività produttive, industriali, artigiane, commerciali: come tali, meritano tutta l’attenzione e la protezione possibili”.

Espressioni di particolare entusiasmo ed apprezzamento sono state riservate anche dal Prefetto di Vicenza, Dr. Pietro Signoriello che ha evidenziato “come l’arrivo di questo straordinario contingente di Carabinieri costituirà rilevantissima linfa per l’ulteriore implementazione delle politiche di sicurezza sul territorio, puntando sulle peculiari caratteristiche di prossimità dell’azione dell’Arma. Grazie all’evidente attenzione assicurata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri alle esigenze della meravigliosa provincia berica, si avrà modo di alimentare ancora di più l’azione di controllo del territorio, nel quadro dell’azione coordinata delle Forze di Polizia sia a competenza generale che specialistica, garantendo attraverso un esponenziale incremento delle potenzialità di visibilità, positive incidenze anche sul piano della sicurezza percepita”.