Carabiniere in borghese sorprende ladro di bici

La Tenenza Carabinieri di Dueville ha denunciato, per furto aggravato, O.G., 35 anni, originario dell’ovest Vicentino, pregiudicato. Il 12 febbraio, un Carabiniere del Reparto, libero dal servizio, ha sorpreso il malvivente, nei pressi dello scalo ferroviario cittadino, in sella ad una bicicletta da donna, successivamente risultata provento di furto ai danni di una studentessa duevillese che, nella prima mattina, in procinto di recarsi a scuola, l’aveva assicurata con un lucchetto all’apposita rastrelliera. La bici, del valore di 200 euro, è stata restituita.