Carabiniere fuori servizio richiama un giovane che guida pericolosamente e viene aggredito

Nel pomeriggio di ieri l’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Schio ha denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento:A.S., cittadino scledense 23 anni con precedenti di polizia e A.D., 19 anni, fratello convivente di A.S., incensurato.

Gli operanti sono intervenuti nei pressi dell’abitazione dei 2 soggetti su richiesta di un Carabiniere della Stazione di Malo che era stato aggredito mentre era libero dal servizio.

Il militare, mentre si trovava a bordo della propria auto, era stato sorpassato in maniera pericolosa da A.S. a bordo del proprio scooter e lo aveva informalmente richiamato a guidare meno pericolosamente. Il soggetto, che nel frattempo era giunto nei pressi della propria abitazione, era sceso dallo scooter e aveva fatto fermare l’auto col militare a bordo che, senza avere il tempo di qualificarsi correttamente, era stato aggredito da A.S. e dal fratello D. che intanto era uscito dall’abitazione; i due avevano quindi rotto un vetro dell’auto e sferrato un pugno al volto del militare. Intervenuta sul posto la pattuglia della Radiomobile e riportata la calma, nonostante si chiarisse ad A.S. e A.D. che la persona aggredita fosse un Carabiniere e che, a questo punto, si sarebbe proceduto con una formale sanzione oltre alla contestazione dei reati commessi, gli stessi hanno proseguito nell’insultarlo e addirittura minacciarlo. Al militare sono stati riconosciuti 25 giorni di prognosi per le ferite al volto mentre i due fratelli, condotti in caserma per ulteriori accertamenti, sono stati dapprima deferiti per lesioni aggravate e danneggiamento, poi per resistenza a P.U. in considerazione delle minacce profferite una volta saputo che l’uomo era un Carabiniere.