Capovilla, l’edificio dell’Asilo Nido ospiterà anche alcune associazioni

A Capovilla l’edificio che ospita l’Asilo Nido comunale diverrà ora anche “casa” di alcune associazioni. Sono infatti terminati i lavori di ristrutturazione che hanno riguardato anche il secondo piano dell’immobile: un’ala che da tempo era in disuso, e grazie al progetto curato dall’architetto Anna Di Meo e portato a compimento nelle scorse settimane è ora perfettamente fruibile, tanto che proprio qui troveranno la loro nuova sede il locale gruppo di Donatori di Sangue (Fidas) e l’associazione Il Ponte-Mict Onlus.

L’edificio di Capovilla è stato dunque interamente riqualificato anche negli altri piani, per un investimento complessivo di circa 300 mila euro suddiviso in varie fasi.

90 mila euro (63 mila coperti con contributo ministeriale, 27 mila con fondi propri) hanno consentito l’adeguamento alle più recenti normative antincendio con la posa di una scala di sicurezza esterna e di un ascensore. 170 mila euro (coperti con avanzo di amministrazione) sono serviti per sistemare l’ultimo piano al fine di destinarlo alle associazioni: sono stati rifatti bagni e intonaci, sostituiti i serramenti, adeguati gli impianti elettrico e termoidraulico. Ad ultimare la riqualificazione il nuovo controsoffitto antisfondellamento e fonoassorbente e la fornitura degli arredi: altri 68 mila euro, 42 mila dei quali ottenuti grazie ad apposito contributo dalla Fondazione Cariverona.

Oltre alle associazioni già nominate, le sale saranno disponibili per incontri e riunioni a chiunque ne presenti richiesta al Comune, ovviamente una volta che le disposizioni relative all’emergenza sanitaria lo consentiranno. L’assessore ai lavori pubblici, Paola De Franceschi, sottolinea l’utilità dell’intervento: «Uno dei nostri obiettivi come amministrazione è da sempre quello di mettere a disposizione dei cittadini servizi e strutture efficienti in tutte le frazioni del territorio – spiega -. Questo edificio di Capovilla era una risorsa preziosa e sottoutilizzata da molti anni: grazie a questa valorizzazione, oltre ad una migliore fruibilità per l’Asilo Nido, potrà tornare ad essere un punto di riferimento importante per tutti i calidonensi».