Capodanno: salgono su una gru per vedere fuochi, salvati dai vigili

Sono stati messi in salvo dai vigili del fuoco due ragazzi che poco dopo la mezzanotte erano saliti sulla gru di un cantiere edile a Chioggia (Venezia) per vedere dall’alto l’effetto dei fuochi e non erano più in condizione di scendere. I due, poco più che maggiorenni, hanno chiesto l’intervento del 115 quando hanno capito che la discesa presentava troppi rischi.

I pompieri sono così saliti sulla gru e hanno accompagnato i ragazzi in sicurezza fino a terra.

