Capodanno, divieto di detenzione di botti e spray al peperoncino

Mancano pochi giorni ai festeggiamenti in programma per “Il Capodanno di Vicenza” in piazza dei Signori e il Comune di Vicenza, in accordo con la questura, ha emesso un ordinanza per garantire il più possibile la sicurezza.

Dalle 20 di martedì 31 dicembre e fino alle 6 del primo gennaio 2020 i pubblici esercizi, i venditori ambulanti e i supermercati che sorgono all’interno delle mura cittadine duecentesche, come indicato nell’elenco allegato all’ordinanza, non possono somministrare e vendere per asporto bevande in contenitori di vetro o in lattine di alluminio consumate all’aperto. Nel caso in cui, invece, il consumo avvenga all’interno dei locali o nelle aree anche esterne, ma di pertinenza dei locali stessi, la somministrazione è consentita.

E’ inoltre vietato utilizzare e anche solamente detenere prodotti esplodenti (mortaretti), all’interno delle mura duecentesche e fino a 200 metri dall’ospedale, da case di cura e da case di riposo.

Infine nelle aree interessate dalla manifestazione non sarà possibile detenere e utilizzare bombolette spray urticanti al peperoncino e qualunque oggetto e materiale che possa mettere a rischio l’incolumità pubblica.

I trasgressori saranno puniti con una sanzione che andrà da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro.

“Sarà una Capodanno di festa per tutte le età con un’attenzione particolare riservata alle famiglie! E per far sì che i nostri concittadini possano godersi al meglio lo spettacolo – spiega l’assessore al turismo Silvio Giovine -, abbiamo adottato le necessarie misure di sicurezza affinché i festeggiamenti si svolgano nel rispetto di tutti. Ringrazio sin d’ora donne e uomini della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco e della Polizia locale che martedì sera saranno impegnati per salvaguardare l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”.



Oltre agli agenti della Polizia locale e delle altre forze dell’ordine, in piazza dei Signori saranno presenti anche 13 addetti della vigilanza privata.

I festeggiamenti per il Capodanno prenderanno il via già alle 11 del 31 dicembre per divertirsi insieme alla famiglia e con gli amici con musica animazione, in una festa che proseguirà fino alle due del mattino.

L’organizzazione è del Comune di Vicenza e di Fabio Facchini di Vgest, curatore del progetto artistico realizzato per conto di Confcommercio Vicenza con il sostegno di Funny Group e Radio WOW.

Alle 11 aprirà lo stand, in stile “baita di montagna”, con cioccolata calda, the, vin brulè e bombardini caldi che rimarrà aperto per tutto il pomeriggio. Nel frattempo anche i più piccini troveranno l’intrattenimento dedicato a loro, sempre a partire dalla mattina con giochi, cori, canti e trucca-bambini.

Alle 18 il cuore della festa si sposterà al centro di piazza dei Signori, luogo ideale per l’aperitivo prima di andare a cena.

Alle 22, infine, prenderà il via la serata rigorosamente dance animata da performer, dj e ballerine dal grande palco allestito a fianco dell’albero di Natale. Sul palco e in console si alterneranno artisti del calibro di Aryfashion, vocalist del Motorshow, Thorn, performer attivo a livello internazionale e Ares Favati. I dj saranno invece Andrea Bozzi, Gianni B, Giulio Palm Beach, professionisti del ritmo capaci di far ballare chiunque. Alle 23.50 inizierà il countdown. Dopo mezzanotte si proseguirà con tanta musica, balli e spettacoli fino alle 2 del primo giorno dell’anno.

Il programma della manifestazione è disponibile su www.capodannodivicenza.it o sulla pagina Facebook @ilCapodannoDiVicenza.