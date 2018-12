CAPODANNO 2019 – Il 65% degli italiani si concederà almeno 4 giorni

A partire per almeno 4 giorni sarà quest’anno il 65% degli italiani, con una spiccata preferenza per le mete esotiche (32%). «Ad andare per la maggiore è anche il viaggio a Rio de Janeiro, tra granelli di sabbia e onde dell’oceano che fanno da culla alla grande festa di uno dei capodanni più belli del mondo, con il suo particolare rito scaramantico del salto delle 7 onde allo scoccare della mezzanotte» puntualizza Roberto Sberna, direttore generale di SpeedVacanze.it.

Queste le tendenze per il Capodanno 2019 secondo quanto osserva SpeedVacanze.it, il tour operator che ha inventato la formula dei viaggi di gruppo e per single.

«Tutte le nostre proposte stanno registrando un boom di prenotazioni, ma i viaggi più richiesti sono proprio quelli che consentono di fuggire dall’inverno e di ritrovare l’atmosfera dell’estate, a prezzi competitivi» puntualizza Giuseppe Gambardella, ideatore del portale.

Caraibi, Maldive, Cuba ma anche Thailandia sono le mete nel mirino di chi per capodanno sceglie di fare un breack dai rigori dell’inverno.

Tra i viaggi “esotici”, ad essere gettonatissimi sono il Natale e Capodanno a Zanzibar tra distese di sabbia finissima e tartarughe giganti e il Tour in Giordania, per trascorrere un capodanno originale ed avventuroso in viaggio nel deserto alla scoperta di una delle otto meraviglie del mondo antico, in un’area nuova e meno nota al grande pubblico.

E poi ancora il Capodanno a Bangkok e Phuket in Thailandia con i suoi mille colori, il suo mare limpido e le sue immense spiagge bianche, il Tour all’Havana e Varaderonelle incantevoli spiagge bianchissime di Cuba ed il Capodanno a Marsa Alam, particolarmente pensato per chi ha la passione per le immersioni e la scoperta delle meraviglie subacquee.

Secondo quanto rileva SpeedVacanze.it è anche il capodanno in crociera quest’anno conquista il 26% delle preferenze, con vacanze che uniscono il fascino di un viaggio in mare al divertimento delle feste e delle serate a bordo; mentre il capodanno nelle Capitali europee conquista il 12% delle preferenze battuto dalle destinazioni in Italia (25%).

Per le crociere, ad andare per la maggiore sono quelle a lungo raggio con volo di andata e ritorno, come la Crociera Costa alle Antille, Santo Domingo e Isole Vergini, tra spiagge bianche caraibiche, acque calde e freschissime piña-colada.