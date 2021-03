Caos vaccini in Fiera, parla l’Ulss8

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Il commento della dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica, sulla giornata di vaccinazione in Fiera: “Anche ieri abbiamo registrato un’adesione particolarmente massiccia tra gli invitati e la stessa, grande adesione ha riguardato anche gli accompagnatori. Comprendo le lamentele per l’attesa ma ritengo che nell’attuale contesto sia stato di gran lunga più importante essere riusciti a vaccinare anche gli accompagnatori che ne hanno fatto richiesta, trattandosi comunque di cittadini di oltre 65 anni. Dopo un momento di maggiore difficoltà nella tarda mattinata, nel pomeriggio abbiamo gradualmente recuperato il ritardo sugli appuntamenti, concludendo le vaccinazioni di tutti poco dopo le 19.00. Ringrazio il personale e i volontari che hanno fatto il possibile per ridurre i disagi degli utenti, fornendo sedie, carrozzine e acqua”.