Caos rottamazione cartelle: decine di richieste all’Adico

E’ partita da pochi giorni e sta già creando confusione fra i cittadini. La rottamazione-ter delle cartelle esattoriali, prevista dal decreto legge 119/2018, è uno dei provvedimenti più attesi dai contribuenti che hanno pendenze con il fisco, ma rischia di diventare un flop se le persone non sanno come muoversi. Adico in questi giorni sta ricevendo molte richieste di informazione sulla cosiddetta “pace fiscale” e altrettante richieste di assistenza proprio per quanto concerne la rottamazione. Ecco perché l’associazione ha deciso di avviare un apposito sportello dedicato ai soci i quali potranno così ricevere gratuitamente sia il relativo modulo sia la consulenza legale per procedere con la richiesta. “Sono molte le domande che ci vengono poste per la rottamazione ter – commenta Carlo Garofolini, presidente Adico – ed è normale perché ha caratteristiche diverse rispetto alle rottamazioni precedenti. Per esempio, prevede una rateizzazione più ampia e un tasso di interesse ridotto. Ma le richieste di aiuto coinvolgono anche le persone che hanno già aderito alle rottamazioni precedenti e vogliono capire come fare per aderire a questa che sembra più conveniente. Con il nostro ufficio legale sarà tutto più semplice per i cittadini perché potranno ottenere le adeguate informazioni su questo nuovo provvedimento e quindi potranno rivolgersi all’Agenzia con la totale consapevolezza di ciò che possono ottenere”.