Il portale unico va in tilt, in Veneto è incertezza per le vaccinazioni

Il Fatto Quotidiano riporta le difficoltà nel lancio del portale unico per la vaccinazione in Veneto. Il lancio della piattaforma online avrebbe dovuto facilitare le prenotazioni da parte dei soggetti richiedenti, ma lo scarso numero di vaccini disponibili ha portato un paio di Asl a bloccare le convocazioni, senza specificare però che il sistema avrebbe preso il via solo oggi. La Regione è stata bombardata di telefonate di cittadini disorientati e arrabbiati.

Non si tratta però solo dei problemi legati alle mancate prenotazioni: nelle homepage delle Unità sanitarie mancavano le indicazioni delle categorie di persone che possono prenotarsi per il vaccino, aumentando le incertezze dei cittadini. Tuttavia, sono comunque andate in porto 17 mila prenotazioni.

Non si placa però la confusione: a differenza di buona parte del resto d’Italia, il Veneto ha preso la strada di somministrare il vaccino partendo dagli ottantenni e andando a ritroso, lasciando gli over 80 in fondo alla lista dei soggetti anziani. Nell’ultimo mese è arrivato il cambio di strategia della Regione, ma molti soggetti fragili sono ancora in attesa di ricevere la prima dose: si parla di quasi mezzo milione di persone.