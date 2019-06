Caos alla sagra: ruba zainetto e aggredisce poliziotti

Movimentata sagra a Bertesina. Un momento di festa del quartiere è stato oscurato da un episodio di rapina e dai momenti successivi.

L’episodio – raccontato nell’edizione odierna da Valentino Gonzato – è accaduto intorno all’una di sabato notte davanti al piazzale antistante la chiesa, dove alcuni giovani avevano lascito degli zaini vicino alla pista da ballo. Protagonista un 19enne già noto alle forze dell’ordine, Marco Baso Morando, che prima ha rubato uno zainetto ad un ragazzo, spingendo a terra il giovane derubato che voleva bloccarlo. Successivamente il 19enne è stato inseguito, fermato ed accerchiato da altre persone presenti alla sagra e, all’arrivo degli agenti, li ha aggrediti, ferendone lievemente uno. Gli agenti sono stati costretti ad usare lo spray urticante per fermarlo, ammanettarlo e portarlo in questura. Durante il tragitto ha colpito anche con calci e pugni l’auto di pattuglia, danneggiandola. Ora è ai domiciliari in attesa di processo. E’ indagato per rapina impropria e lesioni aggravate a pubblico ufficiale e denunciato sia per resistenza sia per danneggiamento aggravato.