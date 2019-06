Cantieri stradali estivi, tre su 30 gli interventi “con il bollino nero” per la viabilità

Ha preso il via la fase più intensa dei cantieri stradali estivi programmati dall’amministrazione comunale e coordinati dai servizi Infrastrutture e gestione urbana e Mobilità e trasporti: 30 gli interventi più rilevanti, per una spesa complessiva per 8,6 milioni di euro.

Li ha illustrati a Palazzo Trissino l’assessore alle infrastrutture Claudio Cicero.

“Entro fine agosto, e comunque prima dell’apertura delle scuole, saranno eseguiti i lavori con maggiore impatto sulla viabilità cittadina – ha spiegato l’assessore alle infrastrutture Claudio Cicero –. Tra i 30 cantieri estivi, i più critici riguarderanno viale d’Alviano, corso Santi Felice e Fortunato e la passerella su ponte Margherita: abbiamo cercato di diminuire il più possibile i disagi ai cittadini ai quali chiediamo anticipatamente scusa per eventuali disagi. Tra gli interventi in programma ci saranno, inoltre, il ripristino del manto stradale, il più delle volte in orario notturno, in molte vie cittadine e la riqualificazione dei sottoservizi di acqua e gas in alcuni punti della città”.

Sono complessivamente 30 gli interventi definiti “a rilevante impatto sulla mobilità” e classificati in base a un “codice a triage” verde, arancione, rosso e nero, in base a una criticità via via crescente.

La valutazione dell’impatto per ogni singolo intervento è stata effettuata dal servizio Mobilità e trasporti in base a un’analisi complessiva del cantiere in relazione alla viabilità, al sistema della sosta, all’accessibilità dei servizi e al commercio, agli itinerari primari nonché alle deviazioni del trasporto pubblico locale, nonchè agli effetti incrementali derivanti dai cantieri stessi per la loro dislocazione.

Le date di inizio dei lavori e la durata degli stessi potranno essere soggette ad eventuali imprevisti, condizioni meteo avverse e altre interferenze al momento non prevedibili

Cantieri con bollino nero

Sono tre i cantieri a bollino nero, ovvero con impatto più rilevante sulla mobilità: quello su viale d’Alviano dal 17 giugno al 30 agosto, per consentire la sostituzione dei sottoservizi a cura di Aim e Viacqua che richiederà la chiusura delle due corsie di marcia da porta San Bortolo (ospedale) a porta Santa Croce (Questura – viale Mazzini), a partire da lunedì 17 giugno fino a venerdì 30 agosto; il cantiere su ponte Margherita, per la sostituzione della passerella metallica e della condotta dell’acquedotto oltre che per il risanamento delle strutture, dove verrà istituito il senso unico di marcia dall’ospedale verso piazzale Fraccon, dal 24 giugno al 10 settembre; l’intervento di posa delle tubature dell’acquedotto e altri sottoservizi su corso San Felice e Fortunato che vedrà chiuso al traffico il tratto di strada compreso tra la rotatoria di viale Milano e l’incrocio con viale Roma dall’1 luglio al 30 agosto.

Cantieri con bollino rosso

Sono 12 i cantieri con il bollino rosso, due dei quali riguarderanno, nel periodo dal 17 al 29 giugno, corso San Felice e Fortunato, nel tratto tra via dei Mille e la rotatoria di viale Milano.

Dal 17 giugno al 26 luglio in corrispondenza della nuova rotatoria di viale della Pace, area ex Enel, si terrà un intervento di sostituzione della condotta dell’acquedotto e di asfaltatura definitiva.

Lavori di ripristino del manto stradale sono in programma in via Vaccari, nel tratto tra Ferreto de Ferreti e via Maganza (dal 24 giugno al 5 luglio) e sulla Riviera Berica, in località Gallo e Campedello (dal 15 luglio al 23 agosto).

Altri interventi di asfaltatura, con possibili lavorazioni in orario notturno, si terranno in contra’ San Pietro (dal 22 luglio al 9 agosto), in corrispondenza della rotatoria di strada regionale 11, località Ponte Alto (dal 22 luglio al 23 agosto), in strada regionale 11 verso Padova (dal 26 agosto al 10 settembre) e in contra’ San Bortolo (dal 2 al 10 setttembre).

In programma sono anche la riqualificazione di viale San Lazzaro; il risanamento della struttura portante del cavalcavia Ferreto de Ferreti (in particolare, pile e spalle del ponte); la realizzazione di pozzi per la nuova condotta adduttrice di acquedotto, campo Moracchino – centrale di viale Trento.

Cantieri con bollino arancione

Sono otto i cantieri con il bollino arancione.

Sono in corso, e termineranno il 30 agosto, i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria e delle rampe del sottopasso all’incrocio tra viale del Sole e via Brigata Granatieri di Sardegna.

Dall’1 luglio, inoltre, nell’ambito dei lavori della nuova tangenziale di Vicenza, in strada Ambrosini prenderanno il via i lavori di realizzazione del sottopasso.

Sempre dall’1 luglio al 30 agosto sarà eseguito un intervento di sostituzione dei sottoservizi in viale Riviera Berica, nel tratto compreso tra via Montegrande e la Chiesa di Debba.

Dal 22 luglio, inoltre, in via Quadri, prenderà il via l’intervento di realizzazione della nuova pista ciclabile dal cavalcaferrovia di strada di Bertesina fino a Parco Città.

Dal 5 al 30 agosto sarà eseguito un intervento di sostituzione dei sottoservizi in un tratto della corsia riservata agli autobus di viale Venezia e nell’attraversamento di viale Roma.

Dal 16 settembre al 25 ottobre, inoltre, si terrà la posa dei nuovi sottoservizi di acqua e gas in strada di Casale, nel tratto compreso tra via Veronese e il depuratore.

Dal 23 settembre all’11 ottobre, infine, sarà eseguita l’asfaltatura di strada della Commenda, nel tratto a monte, e in seguito prenderà il via il cantiere per la realizzazione delle nuove rotatorie dell’area ex Sartori.

Cantieri con bollino verde

Sono sette i cantieri con bollino verde.

Sono in corso i lavori di realizzazione del sottopasso nell’ambito della realizzazione della nuova tangenziale di Vicenza, in strada Pian delle Maddalene.

Sono in corso anche i lavori in strada di Bertesina per la realizzazione della pista ciclabile da via Dalla Scola al cavalcaferrovia.

Dall’1 luglio al 30 agosto è in programma un intervento di posa dei nuovi sottoservizi di acqua e gas in contra’ San Silvestro, nel tratto tra Porton del Luzzo e contra’ Valmerlara.

Dal 15 luglio al 30 agosto si terrà un intervento di sostituzione dei sottoservizi in via Durando e in via Boffalora.

Dall’8 luglio al 30 agosto ci sarà la posa dei nuovi sottoservizi di acqua e gas in via Riello, mentre dal 22 luglio al 27 settembre sono previsti interventi di sistemazione idraulica in strada Cul de Ola.

Dal 16 al 27 settembre, infine, è prevista l’asfaltatura di strada di Casale, nel tratto compreso tra il sovrappasso dell’autostrada e strada Pelosa.

Autobus

Le linee dei bus che passano per le aree interessate dai cantieri subiranno deviazioni e spostamenti di fermate. Le informazioni sono disponibili sul sito di Svt www.svt.vi.it.