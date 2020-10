Cantiere scuola, al via il restauro del monumento di Giacomo Zanella

Studenti al lavoro per il restauro del monumento di Giacomo Zanella in piazza san Lorenzo. Il cantiere è in fase di allestimento e già dai prossimi giorni, sotto l’occhio vigile della restauratrice della scuola e la supervisione della soprintendenza e dell’assessorato ai lavori pubblici, gli allievi di Engim Veneto Professioni del Restauro si occuperanno del restauro della statua realizzata da Carlo Spiazzi nel 1893.

“Si tratta – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Matteo Celebron – di una collaborazione con il mondo della scuola che vogliamo valorizzare per molteplici motivi. Se, infatti, per l’amministrazione diventa l’occasione per effettuare a costo zero alcune significative manutenzioni ordinarie, per i ragazzi è un’occasione unica per cimentarsi dal vivo su monumenti di rilievo del nostro centro storico”.

Nel corso dell’estate gli studenti hanno effettuato il monitoraggio del monumento con produzione di documentazione fotografica, schedatura dello stato di conservazione e verifica accurata della possibile presenza di graffiti. Hanno quindi elaborato un protocollo di intervento che ha avuto il via libera della soprintendenza e dell’amministrazione. Ora partono i lavori veri e propri di manutenzione, che dureranno per circa quattro settimane e riguarderanno la pulitura, il consolidamento e la sigillatura delle parti erose del monumento.

L’iniziativa è stata promossa dal consigliere delegato alle relazioni istituzionali con le associazioni combattentistiche e d’arma Ivan Danchielli che ricorda: “La collaborazione, importante per il percorso formativo di questi giovani, proseguirà nei prossimi mesi con l’attivazione di altri due cantieri scuola per il recupero dei monumenti di Vittorio Emanuele II in piazza Duomo e di Giuseppe Garibaldi in piazza Castello”.