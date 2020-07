Cantiere per la variante alla SP46, i sindaci di Vicenza e Costabissara in pressing per la riapertura

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

I sindaci di Vicenza Francesco Rucco e di Costabissara Cristina Franco, i cui territori sono interessati dal progetto, lo avevano annunciato qualche giorno fa, all’indomani del blocco del cantiere per la realizzazione della variante alla SP 46: “Ci attiveremo con determinazione per ottenere urgentemente chiarimenti su che cosa accadrà a questa opera e perchè non si riesca ancora a completarla”.

Oggi pomeriggio i primi cittadini, assieme all’assessore alle infrastrutture di Vicenza Mattia Ierardi hanno incontrato, in conference call, il capo della segreteria tecnica del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti Mauro Antonelli, dal quale hanno ricevuto i primi chiarimenti.

Oltre alla conferma del subentro di una nuova ditta, la società Sinergo spa di Martellago (Ve), che ha già siglato un accordo con Anas, è arrivata anche la garanzia della volontà di far partire la cantierizzazione entro il minor tempo possibile.

“Abbiamo ottenuto la promessa – fa sapere il sindaco di Vicenza Francesco Rucco – che entro una settimana verrà organizzata una nuova conference call tra Comune, Ministero e Anas durante la quale la società governativa si impegnerà a presentare un documento, nero su bianco, dove verrà stilato un puntuale cronoprogramma con le date precise del riavvio del cantiere e della durata dei lavori. In accordo con la collega Franco continueremo a pressare il governo affinchè non abbassi la guardia con Anas e mantenga l’impegno preso per un’opera che è molto sentita dal nostro territorio”.