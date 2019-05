Canoa Slalom nazionale a Valstagna: 100 atleti in gara

Domenica 12 maggio 2019 sul campo di gara di Valstagna (Vicenza) sul fiume Brenta si svolgono le gare nazionali di canoa slalom. Saranno 167 i partecipanti (25 le squadre) che scenderanno nel tratto di 300 metri dalle località Villetta a Capovilla. La difficoltà per tutte le categorie è di terzo grado. Sono ammessi allievi, cadetti, ragazzi, junior, senior e master maschile e femminile (sia kayak, sia canadese) e misto (canadese biposto C2). Nelle gare oltre a quelle individuali vi saranno gli slalom a squadre.

Tra i vicentini in gara (tutti appartenenti alla società di casa Canoa Club Valstagna) ci saranno tra gli altri Xabi Ferrazzi (cadetti), Edoardo Perli (ragazzi), Michele Tagliabue (senior), Eleonora Lucato (senior), Lisa Signori (senior).

La prima manche sarà domenica mattina alle 9,30 (partenze ogni minuto); l’inizio della seconda alle 13. le gare a squadre a seguire. In chiusura di giornata le premiazioni sono previste in piazza San Marco a Valstagna (in caso di pioggia in sala polivalente piazzetta Brotto).

Organizza a livello locale il Canoa Club Kayak Valstagna del presidente Luca Costa.

Direttore di gara è Claudio Roviera consigliere federale della FICK.