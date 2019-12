Canna fumaria surriscaldata: scoppia un incendio in soffitta (FOTO)

Alle 11:45, i vigili del fuoco sono intervenuti in contrada Baracca a Valdagno per l’incendio di una canna fumaria, che si è anche esteso anche al materiale depositato in soffitta. Le squadre dei pompieri arrivate da Schio e Arzignano con quattro automezzi e dieci operatori, sono riusciti a spegnere l’incendio delle masserizie depositate in soffitta, evitando l’estensione del rogo all’abitazione sviluppata su tre livelli. Gli operatori hanno anche provveduto a raffreddare la canna fumaria il cui laterizio si è completamento rotto, tutto lungo la sua costruzione, a causa del grande calore sviluppato dall’incendio del condotto di evacuazione. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 4 ore con la messa in sicurezza dell’abitazione.