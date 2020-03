Canna fumaria a fuoco: danni ad un’abitazione

Alle 11:30 circa, di martedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Mondonovo a Torrebelvicino per l’incendio di un tetto innescato da una canna fumaria. Le squadre dei pompieri arrivati da Schio e Vicenza con due autopompe, un’autobotte e dodici operatori, hanno scoperchiato parte del tetto, riuscendo a circoscrivere l’incendio del tetto ventilato tagliando il tavolato non ancora intaccato dalle fiamme.

Bruciato una decina di metri quadri di copertura con danni al bagno sottostante oltre a danni da fumo alla mansarda dell’abitazione disposta su tre livelli. Il camino pericolante è stato demolito. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’abitazione sono terminate dopo circa quattro ore.