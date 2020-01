Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Uno studio pubblicato recentemente rivela che la presenza di un cane come animale domestico potrebbe letteralmente allungarci la vita. L’avere un cane, infatti, è associato a una riduzione del 24% della mortalità per tutte le cause. Cosa ne pensano i Vicentini? Servizio di Sharon Di Carlo.