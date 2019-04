Cane viene trascinato via dal torrente, i pompieri lo salvano

Nel pomeriggio, i vigili del fuoco sono intervenuti a Schio per il salvataggio di un cane, caduto all’interno del torrente Leogra. “Chanel” una femmina di razza Amstaff era al parco di via Paolo Lioy con la propria padrona, quando giocando il cane è finita in acqua ed è stata portata via dalla corrente. I vigili del fuoco, allertati dalla proprietaria, hanno percorso l’argine del fiume individuando l’animale, che intanto era riuscito a risalire la sponda e posizionarsi su un piccolo terrapieno nei pressi di un’opera idraulica. L’animale era comunque impossibilitato a muoversi in quanto l’unica strada sbarrata da un muro di rovi. I vigili del fuoco facendosi strada in mezzo alle piante spinose, sono riusciti a raggiungere l’animale, che si è fatto mettere dolcemente il guinzaglio per essere recuperato e riconsegnato alla felicissima proprietaria.