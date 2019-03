Cane cade in un burrone di 15 metri a Valdagno, salvato dai pompieri (FOTO&VIDEO)

Nel primo pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti in contrada Visonà a Valdagno per il salvataggio di “Neve”, uno spinone caduto in un burrone profondo una quindicina di metri. L’animale era a spasso con i due padroni quando è scivolata su del muschio finendo nella scarpata, dentro un piccolo ruscello. I pompieri arrivati da Arzignano, hanno calato un operatore SAF (Speleo Alpino Fluviale), che ha raggiunto l’animale. “Neve”, dopo essere stata tranquillizzata, si è fatta imbragare ed è stata recuperata, tornando di nuovo al sicuro con i propri felici padroni. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.