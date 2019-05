Cane bloccato su una pensilina a 4 metri di altezza: salvato dai pompieri

“Mina”, una femmina pastore tedesco, vede la finestra aperta, la salta atterrando sulla pensilina dell’abitazione e rimando bloccata a circa 4 metri d’altezza: a salvarla ci hanno pensato i vigili del fuoco. È successo oggi in via Rovereto a Schio. I pompieri hanno raggiunto Mina con una scala e dopo averla presa in braccio, l’hanno fatta rientrare dalla stessa finestra che aveva saltato, per la felicità della padrona in ansia per l’amato animale.